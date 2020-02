Odfjell leverte bedre tall, men fortsatt ikke bra

I flere kvartaler på rad har riggselskapet Odfjell Drilling overgått analytikernes forventninger, slik gikk det også i tredje kvartal.

Både inntekter og driftsresultat økte markant i fjerde kvartal 2019. Inntektene økte fra 168 millioner dollar til 221 millioner dollar, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger økte fra 68 til 93 millioner, om lag 10 prosent høyere enn ventet.

Driftsresultatet økte fra 28 til 42 millioner dollar, mens resultatet før skatt gikk ned fra 19 til 11 millioner dollar.

Nedgangen hadde sammenheng med at selskapet i 2018 inntektsførte en finansinntekt på 9,7 millioner dollar, hvilket bidro til at finanspostene gikk fra minus 7 millioner dollar i fjerde kvartal 2018 til minus 30,6 millioner dollar i fjorårets siste kvartal.

Uaktuelt med nybygg

Odfjell venter at markedet vil forbli stramt, som følge av vedvarende laber interesse blant investorene. Selskapet påpeker også at det med dagens rater ikke er noe grunnlag for å bestille nybygg.

Paretos oljeservice-analytikere skriver i en oppdatering at de tar dette som et tegn på at Odfjell står støtt i forhandlinger om arbeid knyttet til Johan Sverdrups andre fase, i tillegg påpeker Pareto-analytikerne at uttalelsen om at det nybygg er uaktuelt trolig tas godt imot av markedet.

Høy utnyttelsesgrad

Selskapet har en ordrereserve på 2,3 milliarder dollar, hvorav 1,3 milliarder utgjør faste kontrakter. I kvartalet hadde Odfjell en finansiell flåteutnyttelse på mellom 96,1 og 99,2 prosent.

I slutten av desember i fjor benyttet Aker BP seg av den første ettårige opsjonen kontrakten på «Deepsea Nordkapp», med en økning i dagraten vil oljeselskapet fra våren 2021 betale 355.000 dollar pr dag i leie for riggen. Selskapet vant også en femårig kontrakt med ConnocoPhillips på Ekofisk-feltet.

Kvartalsrapporten

Odfjell Drilling (Mill. USD) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 221 168 Driftsresultat 42 28 Resultat før skatt 11 21 Resultat etter skatt 11 19