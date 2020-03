Tidscertepartiet på «Petrel Explorer» er blitt forlenget, og charterperioden vil nå være fast frem til 31. mai 2020. Det kommer frem i en melding mandag.

Seabird Exploration sier også i samme melding at det er interesse for å kjøpe «Petrel Explorer», og at det er noe selskapet kan vurdere hvis nedturen i det globale markedet skulle fortsette.