Borr Drilling negradert

De dårlige nyhetene fortsetter å komme for Borr Drilling, og nå er det DNB Markets som står for dem. DNB Markets nedgraderer Borr Drilling fra kjøp til hold, og kutter samtidig kursmålet fra 75 kroner pr. aksje til 16 kroner.

DNB skriver at de forventer at volatiliteten forblir høy og at investorer holder seg unna selskapet frem til det blir lavere finansiell risiko.

Meglerhuset tror at Borr Drilling må selge tre rigger, og mener at selskapet trenger frisk kapital, eventuelt andre gjeldsalternativer, dersom man ikke får gjennomført salg av eiendeler.