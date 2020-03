Sabler ned Borr Drilling

Svake resultater, utfordringer i Mexico og presset likviditetssituasjon har fått rigganalytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets til å gi opp Borr Drilling.

I en oppdatering etter regnskapsfremleggelsen i forrige uke går han hardt til verks.

Kursmålet er tatt ned 80 prosent fra 75 til 16 kroner pr. aksje, hvilket bidro til at Borr på en ellers sterk børsdag raste 6 prosent til rundt 18 kroner mandag.

– Selskapet har handlet med en premie til de underliggende verdiene og i forhold til andre, sammenlignbare selskaper. Når det nå er kommet i en presset situasjon, blir premien til en rabatt, sier Huseby Karlsen.

MENER BORR DRILLING SKAL PRISES MED RABATT: Oljeserviceanalytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets. Foto: Ivan Kverme

Han er ikke alene om å sable ned kursmålet på riggaksjen. Ifølge TDN Direkt nedjusterte også Pareto Securities sitt kursmål fra 60 til 18 kroner mandag på bekymringer rundt riggselskapets likviditetsbehov.

DNB Markets-analytikeren tror investorene vil holde seg unna aksjen frem til riggselskapet har fått skikk på balansen.

– Fra et aksjeperspektiv er det å fikse balansen første prioritet, sier Huseby Karlsen, som mener Borr Drilling vil få et kapitalbehov i andre kvartal i år.

Trenger penger uansett

DNB-analytikeren har beregnet at Borr behøver 272 millioner dollar i ny likviditet for å starte opp samtlige av selskapets ti nybygg, hvilket er veldig mye holdt opp mot børsverdien på 270 millioner dollar.

Ved å utsette oppstart på samtlige nybygg reduseres kapitalbehovet, men fortsatt behøves 125 millioner dollar, mener han.

For å dekke kapitalbehovet mener Huseby Karlsen at Borr Drilling må selge minst tre rigger, hente egenkapital eller ta opp mer gjeld. Eller en kombinasjon av disse. Ved fremleggelsen av kvartalsrapporten i forrige uke indikerte Borr Drilling selv at selskapet kan komme til å selge rigger som et tiltak for å styrke likviditeten.

– Aksjemarkedet vil nok foretrekke salg av rigger, sier Huseby Karlsen.

– Men er det lett å selge rigger i dagens marked?

– Det er få kjøpere. Det som kanskje er de mest aktuelle kjøperne, er nasjonale selskaper i Midtøsten.

Huseby Karlsen anslår 110 millioner dollar i salgspris pr. premium-rigg.

Kursmålet på 16 kroner pr. aksje har rigganalytikeren satt ved å ta et gjennomsnitt av NAV-verdien på 35 kroner pr. aksje og prisingen av konkurrerende selskaper, der det siste ifølge Huseby Karlsen innebærer at det knapt er noen egenkapitalverdi igjen.

Fikk endret lånekravene

Ved inngangen til 2020 hadde Borr Drilling gjeldsforpliktelser på nærmere 2 milliarder dollar, tilsvarende nesten 19 milliarder kroner. Av dette er 1,7 milliarder dollar langsiktig gjeld hvor det ikke er noen større forfall før i 2022.

Fra før har Borr Drilling fått lettelser i lånekravene fra bankene. Ved nyttår ble kravet om minimum bokført egenkapital nedjustert fra 40 til 33,3 prosent, og minimumskravet til fri likviditet ble satt ned fra 4 til 3 prosent av netto rentebærende gjeld. Selskapet har også forhandlet frem en avtale med verftet om å utsette to nybygg til 2022.