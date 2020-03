To nye kontrakter for Subsea 7

Subsea 7 er tildelt en stor kontrakt av ConocoPhillips for SURF-delen av Barossa-prosjektet offshore Darwin nord for Australia, går det frem av en børsmelding.

Arbeidet inkluderer blant annet prosjektstyring, ingeniørarbeid, anskaffelse, transport og installasjon av 36 kilometer med rør, kontrollkabler og subsea-strukturer på 230-270 meters dyp.

Arbeidet offshore vil pågå i 2022 og 2023 ved bruk av Subsea 7s større konstruksjonsskip.

En stor kontrakt er ifølge Subsea 7 definert til 3-500 millioner dollar.

I Mexicogolfen også

Samtidig har selskapet fått en betydelig kontrakt av amerikanske Murphy Exploration and Production Company i Mexicogolfen.

Kontrakten omfatter installasjonstjenester for syv brønner på feltene Samurai, Khaleesi og Mormont, som skal knyttes til semiriggen King's Quay sør for New Orleans i Green Canyon-området. Offshore-arbeidene skal finne sted i 2021.

En betydelig kontrakt er ifølge Subsea 7 definert til 150-300 millioner dollar.

