7 mrd. innen rekkevidde for Subsea 7

– Vi ser rimelig positivt på 2020, som et år med høyt ordreinntak, sa John Evans på sin første telefonkonferanse som Subsea 7-sjef i forrige uke.

Foreløpig har han rett. Ordreinntaket for undervannsentreprenøren ser virkelig ut til å skyte fart.

Mandag ble selskapet tildelt en kontrakt i Mexicogulfen for såkalt «tie-back» av brønner, samt en kontrakt på Barossa-prosjektet i Australia for installering av rør, kontrollkabler og subsea-strukturer på havbunnen. Til sammen har kontraktene en verdi på mellom 450 og 800 millioner dollar, eller mellom 4,2 og 7,4 milliarder kroner.

– Selskapet har hatt et godt ordreinntak allerede før dette, så totalt sett ser første kvartal ut til å bli et av de beste kvartalene siden nedturen startet i 2014, sier analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier.

VENTER FORTSATT GODT ORDREINNTAK FOR SUBSEA 7: Analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier. Foto: Eivind Yggeseth

Gode utsikter

I likhet med selskapet selv, mener analytikeren at det ser bra ut også videre.

Han viser til at Subsea 7 allerede er tildelt prosjekter, enten alene eller i allianser med andre, men hvor man venter på endelig sanksjonering. Blant annet er det Subsea 7, sammen med Schlumbergers One Subsea, som vil få subseakontrakten på Bacalhau-feltet i Brasil når Equinor tildeler denne. Denne kan være verdt så mye som 750 millioner dollar.

I tillegg er selskapet innstilt som leverandør på vindfarmprosjektet HKZ i Tyskland, samt et par prosjekter med Woodside hvor det kun er sanksjonering som gjenstår. Ifølge Amundsen er Subsea 7 også godt posisjonert i to prosjekter hvor selskapet er i allianse med Saipem – blant annet Rovuma LNG i Øst-Afrika, samt Pecan-utbyggingen til Aker Energy. I tillegg kommer flere andre prosjekter som selskapet byr på og er i posisjon til å vinne.

Selskapet har selv opplyst at det byr kontrakter verdt over 100 milliarder kroner.

– Av det selskapet har fått i første kvartal, og det som sannsynligvis kommer av tildelinger i løpet av året, så ligger 2020 an til å bli et bra år for Subsea 7, sier ABG Sundal-analytikeren.

Subsea 7 En av verdens største undervannsentreprenører.

Utfører installering, rørlegging, inspeksjoner, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider under vann.

Har en flåte på 34 konstruksjonsskip, dykkerfartøyer, rørleggingsskip og installasjonsfartøyer, og mer enn 175 fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV).

Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 26 milliarder kroner. Kristian Siem kontrollerer rundt 24 prosent av selskapet.

Bedre marginer

Undervannsentreprenøren får også stadig bedre betalt.

Ifølge kvartalsrapporten steg den justerte EBITDA-marginen til 19 prosent i fjerde kvartal, fra 16 prosent i samme periode året før. Subsea 7-sjefen sa i forrige uke at selskapet var begynt å ta høyere priser og at han ventet at marginene ville utvikle seg videre gjennom året.

– Prosjektene som ble vunnet i fjor og nylig, vil gradvis påvirke marginen i positiv retning. Selskapet har fortsatt en del gamle prosjekter med lavere marginer i porteføljen, så det ventes ikke store marginendringer i 2020. Dette skjer først i 2021. Det viktige er imidlertid at ordreinntaket er blitt høyere, med bedre priser, sier Amundsen.

Den eneste usikkerheten han ser er at oljeprisen blir liggende på dagens nivåer og at oljeselskapene setter bremsene litt mer på når det gjelder å gå videre med prosjekter.

– De ønsker nok en oljepris som minst ligger høyt på 50-tallet for å være komfortable.

Subsea 7 steg rundt 5,5 prosent på Oslo Børs tirsdag ettermiddag – litt mer enn oljeserviceaksjene generelt. Tross gårsdagens oppgang har aksjen falt 6 prosent den seneste uken og nesten 20 prosent siden nyttår.