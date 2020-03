Det sveitsiske meglerhuset UBS nedgraderer PGS til nøytral. UBS hadde tidligere en kjøpsanbefaling på PGS, men endrer den nå samtidig som de nedjusterer kursmålet fra 25 kroner pr. aksje til 16 kroner.

Ifølge TDN Direkt er UBS usikre på om PGS må øke investeringene sine i driften, for meglerhuset tror at innhentingen i investeringene for leting og seismikk vil stoppe noe opp. Usikkerheten kommer til tross for at PGS har gjennomført en emisjon og fått forlengelse av gjeldsforfall.

Estimatene for PGS sine multiklientinvesteringer i 2020 heves med 9 prosent, som er på linje med selskapets seneste guiding. Mens late sales- og ebitda-estimatene for 2020, -21 og -22 nedjusteres med 11, 15 og 19 prosent.