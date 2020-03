Kristin H. Holth slutter i DNB

Kristin H. Holth, leder for havnæringer i DNB, har bestemt seg for å slutter i banken for å satse på en styrekarriere. Hun har sin siste arbeidsdag i DNBs hovedkontor allerede 31. mars.

– Alt har sin tid. Jeg har hatt mange fantastisk spennende år i banken og fått lov til å jobbe med kjernebransjene i norsk næringsliv. Nå er tiden inne for å gjøre noe annet, sier Holth til Finansavisen onsdag ettermiddag.

Onsdag ble det kjent at hun er foreslått som nytt styremedlem i det danske riggselskapet Maersk Drilling. Det fremgår av innkallingen til riggselskapets generalforsamling.

Styret anbefaler Holth på bakgrunn av hennes «betydelige analytiske innsikt i offshore olje- og gassindustriene, sterke fokus på ESG og enorme erfaring fra kapitalmarkeder og finansiering».

I tillegg til Holth foreslås Ann-Christin G. Andersen som nytt medlem av styret.

– Kristin har vært en bauta i DNB og innenfor den maritime næringen. Hun er en energisk person som både kunder og kolleger lytter til, og har vært en drivende kraft i finansieringen av maritim næring både i Norge og internasjonalt. Jeg setter også stor pris på at hun de siste årene har ledet DNBs viktige satsing på havnæringene. Kristin er aktiv i offentligheten og industrifora, og har mye av æren for at DNB er en av de ledende bankene internasjonalt i etableringen av krav til ansvarlig shipping. Hun er også kåret til verdens mest innflytelsesrike person innen skipsfinansiering. Det taler for seg, sier konserndirektør for bedriftsmarkedet Harald Serck- Hanssen til Finansavisen.

Lang karriere

Holth har jobbet i DNB i vel 30 år og blant annet hatt lengre arbeidsopphold ved bankens avdelinger både i London og USA.

I 2013 kom hun tilbake til Norge fra New York og overtok ansvaret for ledelsen av den daværende avdelingen for shipping og logistikk etter Serck-Hanssen.

I 2017 ble bankens avdelingsstruktur omorganisert og nyskapningen «Ocean», der også sjømatnæringene inngår i tillegg til shipping og offshore, ble resultatet. Holth har ledet denne delen av banken.

– Det har vært et privilegium å arbeide med så sentrale og viktige bransjer. Etter at vi har etablert Ocean som omfatter alle havnæringene og fått denne strukturen på plass synes jeg det er et godt tidspunkt for meg å slutte og gjøre noe annet, sier Holth.

– Hvilke styrer vil du dukke opp i?

– Det vil tiden vise. Jeg er åpen for å gå inn i styrer der jeg har noe å bidra med ut fra min bakgrunn og kompetanse, sier Kristin H. Holth.

De ansatte ble orientert om hennes avgjørelse først tirsdag denne uken. Prosessen med å finne Holths etterfølger er igangsatt, men hun fortsetter i stillingen ut måneden.

– Men jeg kommer ikke til å være med på behandlingen av saker som gjelder riggselskapene, sier hun.