Tor Olav Trøims aksjer i  Borr Drilling er kun verdt 120 millioner. Har kostet 1 milliard.

– Borr Drillings likviditetsbehov blir klarere og klarere jo mer man ser på det. Vi estimerer at de mangler 130 dollar per utgangen av 2020, sier rigganalytiker Kim André Uggedal i SEB.

I går kuttet han kursmålet fra 75 til 15 kroner uten at det ble noe gulv for Borr-aksjen av den grunn. For Borr stupte nye 15 prosent i går etter to måneders nærmest endeløs nedtur.

Hittil i år er Borr ned utrolige 82 prosent, og børsverdien av selskapet er bare 1,5 milliarder kroner.

Adnoc i Abu Dhabi ser hva som skjer, og erfaringen har vist at det tar lang tid. Borr har dårlig tid, og da blir prisen deretter Kim André Uggedal, SEB

Et spill på balanse og likviditet

– Likviditetsbehovet skriver seg fra estimert negativ kontantbalanse på 65 millioner dollar ved utgangen av 2020 gitt at de tar levering av Tivar i Juli, hvor Keppel stiller med 100 millioner dollar og et estimert egenkapitalbehov på 53 millioner dollar, sier Uggedal.

– I tillegg brenner de penger på drift og joint venture i Mexico. I tillegg har de en forpliktelse mot bankene som krever fri likviditet på 3 prosent av nettogjelden, tilsvarende 67 millioner dollar. Totalt mangler de 130 millioner dollar.

EMISJONSKURS: - 10 er et rundt og fint tall. Men det er viktig å få en avklaring raskt, sier Kim André Uggedal i SEB etter å ha kuttet kursmålet på Borr fra 75 til 15 kroner. Foto: Moment Studio.

– Én ting er teknisk brudd på covenants, men her går de tomme for likviditet og må ha ny kapital. Spørsmålet er hvilke muligheter de har, om de kan hente ytterligere fremmedkapital eller om aksjonærene må stille opp. Borr er nå et spill på balansen og likviditetsutfordringen, eventuelle bedringer i jackup-markedet er sekundært, sier Uggedal.

At styreleder Pål Kibsgaard nettopp kjøpte aksjer for 23.000 kroner imponerte ham heller ikke.

Garantier fra mor?

Riggkjøp er ofte organisert slik at man kan klippe båndene til likviditetskrevende kontraheringer, men i Borrs tilfelle tror ikke Uggedal det lar seg gjøre.

Borr har 65 millioner dollar i gjeld på de mest aktuelle riggene, så hvis de selger for 100 blir det ikke all verden igjen. Da må de selge mange rigger Kim André Uggedal, SEB

– Keppel er en av hovedkreditorene til Borr, og man har nettopp fremforhandlet en avtale om utsatt levering på to andre rigger. Jeg tror intensjonen er å ta levering av Tivar i juli, sier Uggedal.

– Hva med salg av rigger?

– Adnoc i Abu Dhabi er i markedet for å kjøpe et betydelig antall moderne rigger, men det kan ta lang tid å få konkludert slike prosesser. Det er tid Borr i utgangspunktet ikke har. Det er også en risiko for at dette ikke blir noe av i det hele tatt, eller at noen andre ender opp med å vinne det anbudet.

– 10 kroner er et fint tall

– Borr har 65 millioner dollar i gjeld på de mest aktuelle riggene, så hvis de selger for 100 blir det ikke all verden igjen. Da må de selge mange rigger, sier Uggedal.

– Til hvilken kurs kan en emisjon komme?

– Det er som å tenke på et tall. De kan være at det i første omgang holder med 50 millioner dollar i egenkapital, slik at bankene kan åpne kredittlinjene. Et mer bærekraftig nivå på langsikt tilsvarer nok nærmere 200 millioner dollar i egenkapital.

– Hva må de hente på? Kan de få på 10 kroner?

– 10 er et rundt og fint tall. Men det er viktig å få en avklaring raskt.

Trøim selv har 8,8 millioner Borr Drilling-aksjer med en kostpris på over 100 kroner stykket eller én milliard kroner. I går var verdien av aksjene 120 millioner på Oslo Børs.