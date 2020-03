AqualisBraemar datterselskap Offshore Wind Consultans har fått på plass en kontrakt for å levere ingeniørtjenester for et vindkraftutviklingsprosjekt. Det skal skje på britisk sokkel. Kunden er ikke oppgitt.

Kontraktens varighet er på tre år. Det er ventet at kontraktens omsetning vil bli rundt seks millioner dollar.