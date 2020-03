Borr Drilling-obligasjoner handlet til kurs 32 og yield på 40 prosent til 2023

Mens aksjemarkedet har laget hakkemat av Borr Drilling har ikke gjelden i selskapet vært omsatt på lang tid. Men onsdag hadde obligasjonseiere fått nok, og solgte sine obligasjoner med kjempetap.

Kursen tilsvarer en yield på 40 prosent Obligasjonsmegler

Tidligere omsetninger har vært på 70–80-nivået, og fortsatt er det ikke synlige omsetninger på lavere nivåer hos Bloomberg. Både obligasjonsmeglere og andre markedsaktører rapporterer imidlertid til Finansavisen at det onsdag ble dumpet ut Borr-gjeld på 32 og 35 prosent av pålydende.

40 prosents rente til 2023

Ifølge en obligasjonsmegler var handlene godt kjent i markedet onsdag, selv om de ikke var synlige hos Bloomberg.

– Kursen tilsvarer en yield på 40 prosent, sier obligasjonsmegleren.

Obligasjonen brukes nå som en sikker vei inn i aksjen Obligasjonsmegler

Det er skyhøyt for et lån som har forfall så langt frem som i 2023. Lånet utgjør 350 millioner dollar og har konverteringsrett til Borr-aksjer på 33,50, hvilket selvfølgelig er håpløst langt over aksjekursen, som midt på dagen torsdag ble presset ned nye ti prosent mot 12 kroner.

– Opsjonsverdien er nå så godt som null, og kupongen er heller ikke særlig høy. Obligasjonen brukes nå som en sikker vei inn i aksjen ettersom lånet vil bli omgjort til aksjer på det nivået emisjonen vil måtte komme, sier megleren.

Lånet har en løpende rente på 3,875 prosent.

Behøver 1,8 friske milliarder

Etter dumpingen av Borr-obligasjonene onsdag lå ABG inne med høyeste kjøper torsdag formiddag med en kurs på 35, ifølge obligasjonsmegleren.

Ifølge Bloomberg ble det dog operert med handel på 39,90 midt på dagen torsdag.

Rigganalytiker Kim André Uggedal i SEB uttalte i Finansavisen onsdag at Borr har et likviditetsbehov på 130 millioner dollar, eller 1,2 milliarder kroner, frem til utgangen av 2020, og at salg av rigger, som Borr selv allerede har varslet, ikke nødvendigvis vil frigjøre mye penger, med mindre det selges mange rigger.

Men heller ikke 130 millioner dollar kan nødvendigvis være nok. På lang sikt mente Uggedal at Borr hadde behov for 200 millioner dollar i ny egenkapital, tilsvarende mer enn 1,8 milliarder kroner.