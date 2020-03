Coronaviruset: Helikoptertrafikken fra Bergen til Nordsjøen stanset

– Trafikken i Bergen starter nå opp igjen. Det må påregnes forsinkelser utover ettermiddagen, opplyses det på heliport.no.

I noen timer var heliporten stengt som følge av mistanke om koronasmitte.

Etter kort tid ble det klart at personen ikke var smittet. Heller ikke en annen person som reiste med vedkommende, var smittet, skriver Bergens Tidende.

Ifølge pressekontakt Morten Eek i Equinor visste ikke vedkommende om karantenereglene.

– Begge to skal ha vært i Nord-Italia og hadde forholdt seg til 14-dagers karantenen. Men skal du offshore og har vært i et høyrisikoområde, må du være i karantene i tre uker. Det hadde ikke disse to fått med seg, og de ble derfor sendt hjem igjen, sier Eek til avisen.

Antall bekreftede smittetilfeller av det nye coronaviruset har nå passert 100.000 på verdensbasis.

Ved 14-tiden fredag sto det offisielle tallet på 100.276 tilfeller verden rundt, viser oversikten som Johns Hopkins-universitetet i USA vedlikeholder.

55.694 av de smittede er blitt friskmeldt. 3.404 har mistet livet, de aller fleste i Kina.

