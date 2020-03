Umiddelbar oppgang i tank

– Saudi-Arabias signal om oljeproduksjonsøkning har en umiddelbar effekt med aktivitetsøkning i tankmarkedet, sier administrerende direktør Robert Hvide Macleod i Frontline til TDN Direkt mandag.

Det er brutt ut oljepriskrig etter at samtalene i Opec+ om et produksjonskutt kollapset fredag. Både Russland og Saudi-Arabia er sterkt i mot produksjonkuttene som er lagt fram.

Ifølge blant andre Financial Times vil Saudi-Arabia øke produksjonen og tilby råolje til økte rabatter, samtidig som medierapporter sier at den saudiarabiske produksjonen kan stige til så mye som 11 millioner fat olje per dag i april.

Macleod viser til at tankrater i papirmarkedet handles kraftig opp på forventninger om en volumøkning ut av Midtøsten, og tradere og oljeselskaper ser etter skip for lagringsformål.

Bred enighet om tankopptur

Flere meglerhus anser fallet i oljeprisen som fordelaktig for tank.

Arctic Securities sier i en rapport at de holder seg avventende med tanke på coronavirusets virkninger på etterspørselen av råolje, men anser Saudi-Arabias produksjonsopptrapping i tillegg til enda lavere råoljepriser som positivt for tankinntjeningene.

Det vil bli vanskelig å øyeblikkelig finne et nytt hjem for de overflødige fraktvolumene Clarksons Platou Securities

Clarksons Platou Securities ser en skarp oppgang i volumer og lengre reiser som fordelaktig for tank. Platou peker imidlertid også på at flytende lagring kan gi ytterligere støtte, siden tilbudet av olje trolig betydelig vil overskride etterspørselen.

– Denne flytende lagringen kan oppstå selv om ikke contango-økonomien fungerer, rett og slett fordi det vil bli vanskelig å øyeblikkelig finne et nytt hjem for de overflødige fraktvolumene, skriver Platou.

Pareto Securities på sin side understreker at ratene fortsatt er volatile, men at det ser positivt ut for tankmarkedet.

Frontline er eneste selskap som er opp i energiindeksen (OSLENX) i dag. Aksjen handles opp 9,0 prosent til 68,65 kroner på Oslo Børs mandag.