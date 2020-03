TGS skal utføre studie med Fairfield i USA

TGS har kunngjort at selskapet sammen med Fairfield Geotechnologies skal gjennomføre en ny seismikkstudie i Delaware-bassenget. Selskapene skal hente inn høyoppløselige 3D-data.

Det er snakk om en multiklientsundersøkelse i et område partene sommeren 2018 etablerte som et område av felles interesse.

TGS opplyser at selskapene har startet arbeidene med studien, kalt «The Channel 3D», i Lea County i New Mexico. Selskapene avventer imidlertid tillatelser for å gå løs på det som innledningsvis er et område på 440 kvadratkilometer, og innhentingen av data ventes å finne sted i andre kvartal.

Delaware-bassenget inngår i det større Permian-bassenget.

Det nye 3D-prosjektet er støttet av bransjefinansiering, opplyses det.