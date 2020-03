Styreleder kjøpt 2 millioner aksjer i eget selskap

Hanekamb Invest AS, et selskap kontrollert av styreleder Martin Nes i S.D. Standard Drilling, kjøpte tirsdag to millioner aksjer i selskapet til kurs 0,83 kroner per aksje, ifølge en børsmelding.

Etter transaksjonen har Martin Nes og tilknyttede selskaper 7,3 millioner aksjer i S.D. Standard Drilling, som tilsvarer 1,27 prosent av utestående aksjer.

I en egen melding opplyses det at EL Investment AS, et selskap kontrollert av primærinnsider Espen Lundaas, tirsdag har kjøpt like mange aksjer i S.D. Standard Drilling til samme kurs.

Etter transaksjonen eier Espen Lundaas og tilknyttede selskaper 4,8 millioner aksjer i S.D. Standard Drilling.

Totalt har styreleder Nes og innsider Lundaas brukt 3,3 millioner kroner på kjøpene.