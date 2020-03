Uhell på verst tenkelige tidspunkt

Verdens riggselskaper har levd et vanskelig liv i flere år, og oljeprisens nylige kollaps er ikke akkurat til hjelp.

Som om ikke dette var nok for amerikanske Valaris, et av verdens største riggselskaper, må det nå ta sin mest lønnsomme boreenhet ut av drift.

Mistet BOP

Boreskipet Valaris DS-8 går på en kontrakt med Total utenfor Angola. Da skipet skulle flyttes mellom to brønner i helgen, mistet det utblåsningsventilen (BOP), som sank til bunns. Det betyr full stopp i arbeidene, noe som kan ta tid. Ventilen må hentes opp, undersøkes og eventuelt repareres.

Boreskipet går på en kontrakt som varer til november i år. Denne ble inngått i 2014 da ratene var knallsterke, og dagraten er på hele 620.000 dollar.

Kan kutte driftsresultatet med 70 prosent

I tillegg til tap av dagrater, forsøker kunden nå å terminere kontrakten på grunn av uhellet, ifølge en børsmelding fra Valaris tirsdag.

Hvis dette blir utfallet, risikerer Valaris’ ordrebok å bli redusert med 150 millioner dollar. I tillegg slår det hardt på driftsresultatet.

I forrige måned anslo Valaris selv at det ville få et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på mellom 210 og 240 millioner dollar inneværende år, men opplyser nå at dette kan bli redusert med så mye som 150 millioner dollar, inkludert reparasjonskostnader, som følge av uhellet.

Selskapet opplyser at det har forsikring mot nedetid på riggen, og vil søke å få uhellet dekket gjennom denne.