Solstad Offshore kvitter seg med flere fartøyer

Kvelden før selve julekvelden i fjor meldte Solstad Offshore at det hadde inngått en bareboat-avtale med Saipem for gigantfartøyet «DLB Norce Endeavour».

Avtalen ga Saipem retten til å kjøpe fartøyet, en rett det italienske selskapet nå har benyttet seg av, ifølge en børsmelding fredag.

Salget vil ha en mindre regnskapsmessig effekt og levering er planlagt til april, opplyses det.

Kutter SFL-båndet

Solstad Offshore har virkelig benyttet seg godt av fredag den 13.

Snaut to timer etter meldingen om salget av «DLB Norce Endeavour» kom en melding om at selskapet har kommet til enighet med John Fredriksens SFL Corporation om å terminere bareboat-avtalene for plattformforsyningsskipene (PSV) «Sea Halibut» and »Sea Pike».

Skipene som har ligget i opplag siden 2016 er dermed levert tilbake til SFL.

For en snau måned siden ble bareboat-avtalen knyttet til tre ankerhåndteringsskip avsluttet.

Dermed har ikke SFL lenger eksponering mot Solstad Offshore, som jobber hardt for å komme frem til en løsning på sin enorme gjeldsbyrde.

I regnskapet for fjerde kvartal tok SFL en neskrivning på 34,1 millioner dollar knyttet til de fem skipene som var utleid til Solstad. Året før ble det tatt en nedskrivning på 35,7 millioner dollar.