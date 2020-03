Borr Drilling verdt i overkant av 300 millioner

Coronapandemien og oljeprisraset slår hardt ut for Tor Olav Trøims riggmareritt Borr Drilling. Mandag raste riggselskapet 50,7 prosent til 2,97 kroner. Dermed har selskapet en børsverdi på beskjedne 328,6 millioner kroner mandag ettermiddag. Til sammenligning hadde Borr ved årsskiftet en verdi på 8,5 milliarder kroner.

Før sommeren er selskapet nødt til å hente inn ytterligere 50 millioner dollar, tilsvarende om lag 512,7 millioner kroner for å få tatt levering av en av de mange riggene selskapet har under bygging ved Keppel FELS-verftet i Singapore.

Så langt i år er Borr Drilling-aksjen ned over 96 prosent på Oslo Børs.

Selskapet har tdligere annonsert at det vil selge rigger i annenhåndsmarkedet for å bedre likviditetsskvisen, allerede forrige uke påpekte rigganalytiker Chrisopher Mo Dege i Pareto at det kunne bli problematisk i dagens marked.