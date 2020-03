Inngår kontrakt i Mexicogulfen

BW Offshore har signert en fem års-kontrakt for "BW Pioneer" for oppdrag på Cascade og Chinook-feltet i Mexicogulfen. Avtalen er inngått med MP Gulf of Mexico og det er i tillegg en opsjon på ytterligere fem år, kommer det frem av en melding fra selskapet. Avtalen gjelder frem til mars i 2025.

– Vi er veldig glade for å ha oppnådd en langsiktig avtale med MP GoM for "BW Pioneer". Det bekrefter vårt sterke forhold til MP GoM på Cascade og Chinook-feltet, sier Marco Beenen, adm. direktør i BW Offshore.