Archer mister en kjøpsanbefaling og blir nedgradert til hold av DNB Markets.

DNB Markets har et kursmål på Archer på 3 kroner per aksje. Gjennomsnittlig kursmål for Archer er 5,50, men det er stor variasjon blant meglerhusene, skriver Bloomberg.

Archer ble omsdag ettermiddag handlet for 1,78 på Oslo Børs.