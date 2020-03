Ny kontrakt til Dolphin Drilling

I fjor høst inngikk Dolphin Drilling en fireårig rammeavtale med oljeselskapet i3 Energy, som betyr at Dolphin er selskapets førstevalg som tilbyder av rigger for fremtidige borekampanjer.

Under denne rammeavtalen er Dolphin Drilling nå tildelt en kontrakt for et boreprogram som innebærer to brønner, pluss sidesteg, på Serinity-prospektet på britisk sokkel til høsten.

Boreprogrammet skal enten utføres av «Borgland Dolphin», som allerede har en intensjonsavtale med Wellesley Petroleum Norge for boring av inntil to brønner til høsten, eller nyklassede «Blackford Dolphin», som er klar for nye oppdrag.

Det medfølger også opsjoner på flere brønner på Minos High-strukturen og på Liberator. Oppstart er senest 1. september.

– Ekstremt fornøyd

Kontrakten betinges av at i3 bekrefter finansiering 90 dager i forkant av boreoppstarten.

– Vi er ekstremt fornøyde med å ha blitt tildelt denne viktige kontrakten av i3 Energy under vår fireårige rammeavtale, kommenterer konsernsjef Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling.

Toppsjefen i i3 Energy Majid Shafiq er også svært godt fornøyd med å ha sikret en borekontrakt for selskapets avgrensningsprogram til sommeren.

– Dolphin gjorde det eksepsjonelt bra på vår 2019-kampanje, og boret brønnene både på tid og budsjett, sier han.