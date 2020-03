To forlengelser og én ny kontrakt for Havila Shipping

Nodeseismikkselskapet Axxis Geo Solutions (AGS) har torsdag opplyst at selskapet er gitt en kontraktsforlengelse i Midtøsten som omfatter syv ekstra fartøysmåneder. Samtidig melder Havila Shipping at AGS har utøvet en opsjon for forlengelse av kontraktene for forsyningsfartøyene «Havila Aurora» og «Havila Fortune».

Kontrakten for «Havila Aurora» løper nå til slutten av mai, mens kontrakten for «Havila Fortune» nå har en varighet til midten av juni.

Ifølge Havila er det fortsatt to tremånedersopsjoner tilgjengelig for hvert av fartøyene.

Ny kontrakt med briter

Videre opplyser Havila Shipping at rederiet har inngått en ny kontrakt med et britisk oljeselskap for plattformforsyningsfartøyet «Havila Borg».

Denne kontrakten har en varighet på 40 dager, med oppstart i juni, men inneholder opsjoner for eventuelle forlengelser.