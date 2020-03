COVID-19 setter EMGS-oppdrag på vent

Electromagnetic Geoservices' kunde har besluttet å utsette prosjektet, og etter hva EMGS forstår skyldes beslutningen den pågående COVID-19-pandemien.

Selskapet kunngjorde 28. juni 2019 at de hadde blitt tildelt en kontrakt for en proprietær CSEM-undersøkelse i Senegal og Mauritania. Det er dette oppdraget som nå settes på vent.

Oppdraget var planlagt å begynne i mars 2020. Videre vil all mobiliseringsaktivitet bli stoppet umiddelbart.

EMGS har ingen forhåpninger om at det er mulig å finne et alternativt oppdrag for fartøyet for å erstatte det forsinkede prosjektet.

Hittil i år har EMGS-aksjen mistet over 60 prosent av sin markedsverdi.

