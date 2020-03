Valaris hyrer inn Seadrills rådyre redningsmenn

London-baserte Valaris er fra flere hold blitt flagget som et av riggselskapene som står i fare for å måtte gjennomgå en restrukturering med en bruttogjeld som beløper seg til hele 6,5 milliarder dollar, eller om lag 76 milliarder kroner.

Faresignalene var der til og med før coronaviruset, oljepriskollapsen og ikke minst den nylige hendelsen utenfor Angola hvor selskapets mest lønnsomme rigg mistet utblåsningsventilen (BOP). Dersom kontrakten termineres, kan det krympe ordreboken med 150 millioner dollar.

I februar rapporterte selskapet at det aktivt ser på muligheter for å forbedre kapitalstrukturen. Nå er det amerikanske advokatfirmaet Kirkland & Ellis, som er spesialister på restruktureringer, hyret inn.

Det melder Reuters, og viser til kilder med tett kjennskap til saken.



Kirkland & Ellis bidro blant annet til å lose Seadrill gjennom sin restrukturering for snart to år siden noe advokatfirmaet høstet flere utmerkelser for i ettertid.

Selv om Valaris nå vurderer å ta betydelige grep for å bedre den finansielle situasjonen, skal ikke en formell restrukturering være nært forestående, presiserer kildene til Reuters.

Gode råd er dyre

I tillegg til Kirkland & Ellis, samarbeider Valaris med investeringsbanken Lazard, som bisto Seadrills långivere i sistnevntes restrukturering, samt ser på å ansette ytterligere ekspertise.

At Valaris har alliert seg med noen av de flinkeste i klassen er det ingen tvil om. Ei heller er det noe å tvile på at det kommer til å bli dyrt. Svært dyrt.

I 2017 og 2018 bruke Seadrill totalt 266 millioner dollar på finansielle og juridiske rådgivere, ifølge årsrapporten for 2018. Med dagens valutakurs tilsvarer det svimlende 3,1 milliarder kroner.

Bare fra 12.september 2017 til 17. april 2018 lød regningen fra stjerneadvokatene i Kirkland & Ellis på over 30 millioner dollar, tilsvarende godt over 300 millioner kroner. Da hadde advokatene allerede rukket å legge inn en solid arbeidsmengde. Timelønnen er snaut 1.000 dollar i gjennomsnitt.

Til tross en vellykket restrukturering er Seadrill igjen i samtaler med bankene, drøyt halvannet år etter at selskapet gjenoppsto fra Chapter 11. Med halve flåten i opplag er inntjeningen fra flåten fortsatt ikke god nok til å betjene gjelden på mer enn 60 milliarder kroner.

Børskollaps

Valaris, resultatet av fusjonen mellom Ensco og Rowan, er i likhet med de fleste andre riggselskaper smadret på børsen i år. Siden nyttår er aksjekursen ned 92 prosent i London.

Selskapets viktigste oppgave er å refinansiere totalt 2 milliarder dollar i gjeld, som forfaller innen utgangen av 2022.

Likviditeten var ved årsskiftet på 1,7 milliarder dollar, hvorav 100 millioner dollar var kontanter, mens resten er en foreløpig ubenyttet rullerende kredittfasilitet. Selskapet selv hevder å ha flere alternativer tilgjengelige for å lette på gjeldsbyrden.

En rekke oljeselskaper har i etterkant av oljepriskollapsen varslet store kutt i letebudsjettene. Det legger ytterligere vekt på skuldrene til allerede hardt pressede riggselskaper.