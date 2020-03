PGS sin drift går som planlagt

Oljeserviceselskapet PGS har ifølge TDN Direkt merket at det er vanskeligere å få tak i folk og initiere og konkludere salgsprosesser. Likevel går driften på alle de åtte båtene som tilhører PGS som planlagt og selskapet har ikke fått kanselleringer på jobber de har i ordrereserven.



– Båtoperasjonene våre går som de skal. Det er bra for kontraktinntekter og prefundinginntekter på multiklient, mens salg fra multiklientbiblioteket vårt er mer utfordrende som følge av det er vanskeligere å konkludere salgsprosesser enn i et vanlig marked, sier sjef for investor relations og kommunikasjon i PGS, Bård Stenberg, til TDN Direkt.

Etter utbruddet av coronaviruset og priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia, har oljeprisen kollapset. Det har ført til at oljeselskaper har falt som stener på Oslo Børs. Det er spesielt oljeservice med høy andel gjeld som har fått opplevd enorme kursfall.

Det siste året har PGS-aksjen falt 82,9 prosent, mens den er ned 78,5 prosent den siste måned. Aksjen henter tirsdag inn noe av fallet etter en oppgang på 10,9 prosent.