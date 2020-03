Kostbar kontratsterminering for Maersk Drilling

Det danske riggselskapet annonserte tirsdag at den fireårige kontrakten for boreskipet «Maersk Venturer» er blitt terminert «for enkhelhets skyld» av kunden Tullow Oil.

Riggen skulle opprinnelig jobben for Tullow i Ghana til februar 2022, men ventes nå være ferdig allerede i juni i år.

Termineringen, som trolig skyldes en miks av coronaviruset og oljepriskollapsen, fører til en reduksjon av Maersk Drillings ordrereserve på hele 175 millioner dollar, eller tett på 2 milliarder kroner, fra juni til kontraktens opprinnelige utløp i februar om snaut to år.

Avhengig av de kommersielle utsiktene vil riggselskapet nå ta grep for å redusere boreskipets operasjonelle kostnader etter utløpet av kontrakten.

Opprettholder guiding

For kun kort tid siden annonserte Maersk Drilling at det senker guidingen for driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) og spesielle poster i 2020 til 325-375 millioner dollar, fra tidligere 400–450 millioner dollar.

Gudingen opprettholdes selv etter termineringen av kontraten til «Maersk Venturer».

På børsen i København ble riggselskapet sendt opp 3–4 prosent tirsdag ettermiddag.