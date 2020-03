Carnegie kutter kursmålet for to oljeserviceaksjer

Meglerhuset Carnegie halverer kursmålet i Subsea 7 fra 160 til 80 kroner per aksje, men gjentar kjøpsanbefalingen. Det kutter samtidig kursmålet i Polarcus fra 1,5 til 0,3 kroner per aksje og nedgraderer fra kjøp til salg. Det melder meglerhuset i en melding torsdag, omtalt av TDN Direkt.

For Subsea 7 kutter Carnegie estimatet for omsetning for inneværende år tilsvarende 13 prosent til 3,66 milliarder dollar. Neste år kuttes estimatet med 30 prosent til 3,2 milliarder dollar. Meglerhuset ser også en bedring i 2022 til 3,7 milliarder dollar.

Bakgrunnen for nedjusteringen i Polarcus er at selskapet har fått terminert to kontrakter, fall i oljepris og kutt i leteinvesteringer.