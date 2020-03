Berenberg oppgraderer Subsea 7

OPPGRADERT: Konsernsjef John Evans og Subsea 7. Foto: Subsea 7

Selv om verden sitter i coronakarantene og utsiktene innen oljeservice er alt annet enn lystige, velger meglerhuset Berenberg å oppgradere både Subsea 7 og TechnioFMC. Begge justeres opp til kjøp, skriver TDN Direkt.

I en melding fra meglerhuset skriver Berenberg at de mener "Subsea 7 prises svært billig med en selskapsverdi (ev) mot ebitda på 2 ganger 2020-estimater". Berenberg skriver videre at de ikke tror marginene til Subsea 7 vil kollapse, men de ser heller ingen positive nyheter komme med det første.

– Vi tror salgspresset nærmer seg slutten, men vi kan trenge en stabilisering i oljeprisen før aksjen henter seg inn, skriver Berenberg, som forventer at oljeserviceindustrien vil få det tungt fremover etter det kraftige oljeprisfallet den seneste måneden.

Meglerhuset sier også at de venter en oljepris på 30 dollar fatet i andre og tredje kvartal i år, med en snittpris på 40 dollar per fat for 2020.