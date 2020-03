Alle ansatte permitteres - Noen få unntak

Etter at den toårige kontrakten i USA ble kansellert, oljeprisens betydelige fall og usikkerhet forårsaket av COVID-19-pandemien, har seismikkselskapet Electromagnetic Geoservices (EMGS) opplevd en rask forverrig av selskapets etterslep for 2020.

Styret og ledelsen har derfor vurdert alle mulig tiltak for å bevare og maksimere aksjonærverdien i selskapet. Selskapet må blant annet si opp alle ansatte for å kunne oppnå et lavt nok kostnadsnivå.

Også tilbakelevering av Petrel Explorer ved slutten av nåværende charteravtale, samt å sette Atlantic Guardian i kaldt opplag.

Hensikten med dette er å bevare tilstrekkelig likviditet ved å redusere kostnader til et minimum, slik at selskapet i senere tid kan skalere opp investeringer.

"Videre drift vil ikke bare avhenge av tidslinjene og vellykket implementering av nevnte tiltak, men også selskapets evne til å identifisere andre kostnadsreduserende tiltak, inkludert reduksjon i rentebærende og ikke-rentebærende gjeld", skriver EMGS i børsmeldingen.

