Repsol med oppdatering om Yme-prosjektet

Repsol mener det ennå er for tidlig å si hva coronautbruddet vil få å si for produksjonsoppstarten på Yme-feltet i Nordsjøen. Det opplyser talsperson for Repsol Norge, Grethe Foldnes, til TDN Direkt mandag.

– Vi gjør det vi kan for å begrense konsekvensene av coronautbruddet for Yme, men det er enda for tidlig å si hva utbruddet vil få å si for produksjonsoppstart, skriver hun i en epost til TDN Direkt.

Det polske selskapet Grupa Lotos uttalte lørdag ifølge Reuters at det er høyst sannsynlig at den første oljeproduksjonen fra Yme-feltet vil bli utsatt til fjerde kvartal 2021 på grunn av coronaviruset.

Okea informerte derimot i forrige uke at arbeidet ved Yme-feltet fortsetter som normalt.

Wall Street-noterte Repsol er opp 2,5 prosent til 7,52 dollar i skrivende stund.