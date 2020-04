Transocean skroter «Polar Pioneer» og «Songa Dee»

Den multinasjonale riggkjempen Transocean fortsetter sitt omfattende arbeid med å fornye flåten. I tillegg til anskaffelse av moderne enheter, innebærer det å skrote eldre.

Bare i 2018 og 2019 ble totalt 12 rigger sendt på skrothaugen, og nå følger ytterligere fire.

Ifølge et aksjonærbrev har Transocean besluttet å fjerne «Polar Pioneer», «Songa Dee», «Sedco 714» og «Sedco 711», som alle ble ferdigstilt mellom 1982 og 1985, fra flåten.

Med tanke på alder og det faktum at alle har ligget i opplag mellom 3,5 og 4,5 år, er ikke beslutningen overraskende. For flere norske riggarbeidere er det nok imidlertid vemodig.

Gjorde superviktig funn

«Songa Dee» er den siste av de tre eldre Songa Offshore-enhetene som skrapes, mens «Polar Pioneer» var «harsh environment»-riggen som påviste Johan Castberg-feltet i Barentshavet i april 2011 ved å finne olje på Skrugard-prospektet.

Funnet ble omtalt som det viktigste i Norge på 10 år.

Det siste riggen gjorde før den ble lagt i opplag i Ølen, der den fortsatt ligger, var et oppdrag for Shell i Alaska som ble kansellert i 2015, to år før kontraktens opprinnelige utløp.

Den 1985-bygde riggen oppnådde da en dagrate tett på 600.000 dollar.

De seneste slutningene av moderne «harsh enviroment»-rigger på norsk side av Nordsjøen er gjort til 350-360.000 dollar pr. dag, som med incentivordninger, trolig kan komme opp i rundt 400.000 dollar.

SKIPAVIKA: «Songa Dee» ligger i opplag i Skipavika sammen med en rekke andre rigger, deriblant flere fra Seadrill. Foto: Songa Offshore

Kun flyterigger

Etter beslutningen om å pensjonere ytterligere fire rigger har Transocean kun én midwater flyterigg igjen i flåten, «Transocean 712», som er på kontrakt med ConocoPhillips til 2021.

Totalt består flåten av 43 flyterigger, inkludert to boreskip under bygging. Kun fire av selskapets rigger er nå fra før årtusenskiftet.

«Mens vi fortsetter å evaluere flåten vår og vurdere muligheter til å forbedre den, er vi fornøyde med å ha satt sammen den største, og viktigst av alt, den mest avanserte ultradypvanns- og «harsh environment»-flyteriggflåten i industrien», heter det i brevet.