Subsea 7 trekker guidingen for 2020

I forbindelse med tredjekvartalsrapporteringen i fjor høst, skrudde undervannsentreprenøren Subsea 7 opp forventningene til 2020 og guidet både høyere inntekter og EBITDA.

Til tross for allerede urolige tider, ble guidingen opprettholdt i februar.

Nå trekkes den tilbake «på grunn av den generelle usikkerheten i verden og for vår industri forårsaket av coronoviruset og kollapsen i råvareprisene».

Ved utgangen av fjoråret hadde selskapet en ordreboken på 5,2 milliarder dollar – 300 millioner dollar høyere enn ved utgangen av tredje kvartalet i fjor. Av dette skal arbeid for 3,3 milliarder dollar utføres i år.

Godt rustet

Til tross for den saftige ordreboken skriver selskapet at dobbelteffekten av coronaviruset og den betydelig lavere oljeprisen representerer en betydelig motvind for hastigheten av nye kontrakstildelinger som kreves for å møte den tidligere guidingen.

Det presiseres også at virustiltakene som blir gjort globalt kan skape problemer med å utføre eksisterende kontrakter og dermed realisere inntekter i 2020.

Med en kontantbeholdning på 398 millioner dollar, samt utrukkede bankfasiliteter på 656 millioner dollar, mener selskapet at det er godt rustet til å møte disse utfordringene.