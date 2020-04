Siem Offshore får mer pusterom

Siem Offshore har med effekt fra 31. mars inngått en avtale med sine sikrede långivere som skal gi tid til å sikre en etterlengtet langsiktig finansieringsløsning for konsernet.

Det innebærer forskyving og suspendering av renter og avdrag, samt bortfall av finansielle lånevilkår frem til 15. mai.

Avtalen kom i stand etter at rederiets obligasjonseiere, på et møte tirsdag, gikk med på å se vekk fra enkelte lånevilkår frem til 30. juni, noe som var en forutsetning for bankene.

Finansdirektør Dagfinn B. Lie uttalte til Finansavisen fredag at ledelsen jobber tett med styret og bankene for å lage en robust plan som skal ta rederiet gjennom det utfordrende markedet og usikkerheten knyttet til covid-19.

Rederiet har pr. i dag en gjeld på rundt 1 milliard dollar etter en reduksjon på rundt 500 millioner dollar de siste fem årene.

Ny og bedre tone

Mandag for en uke siden varslet Siem at de siste ukers ekstreme svingninger i finansmarkedene hadde forverret likviditetssituasjonen og at selskapet var i diskusjoner med bankene for å dempe dette.

I en ny oppdatering fredag het det at selskapet var i en positiv dialog med bankene om å raskt komme frem til en ny og bærekraftig løsning.

Sammenlignet med da selskapet først varslet om bankdiskusjonene i fjerdekvartalsrapporten i februar, var det en betydelig mer positiv tone. Det bekreftet Lie over Finansavisen fredag.

I februar var nemlig ikke alle långiverne like støttende, men dialogen har siden blitt bedre.

– Vi har en stor gruppe långivere og ulike långivere har ulikt syn, men jeg tror alle er tjent med å være med på en lengre avtale. Det har vært en positiv utvikling i den diskusjonen, sa han.

DNB, Eksportkreditt Norge, SR-Bank, ABN Amro og Hamburg Commercial Bank – tidligere HSH Nordbank – er blant de sikrede långiverne, ifølge skipsregisteret.