Aker Solutions med drastiske tiltak for å holde hodet over vann

Aker Solutions ser lavere inntekt og betydelige reduksjoner i driften som nødvendig som følge av coronaviruset, går det frem av en børsmelding.

Onsdag opplyser selskapet at det venter å regnskapsføre restruktureringskostnader på 150 millioner kroner. I tillegg venter det å ta nedskrivninger på 500 millioner kroner.

Selskapet skriver i børsmeldingen at det ser at hele oljeservicesektoren blir påvirket stort av coronaviruset og melder om 20 prosent lavere inntekter i 2020.

– En stor del av våre planlagte prosjekter i oljeindustrien vil mest sannsynlig bli utsatt eller kansellert i 2020 hvis ikke regjeringen introduserer vesentlig finansiell stimuli for å hjelpe selskapene til å komme seg tilbake igjen, sier Luis Araujo, konsernsjef i Aker Solutions i børsmeldingen.

Araujo understreker at det er for tidlig å si noe konkret om hvordan fremtiden ser ut, men at den rådende tilstanden i markedet er høyst uheldig for aktivitet og økonomisk drift for selskapet.

Nedbemanning og effektivisering

Konsernsjefen melder også om mindre penger til investeringer i 2020. I utgangspunktet var 750 millioner kroner satt av til investeringsøyemed, men beløpet blir redusert til 500 millioner.

I børsmeldingen kommer det også frem at 6.000 ansatte har fått permitteringsvarsel. 400 er allerede blitt permittert i Norge og 250 i Storbritannia.

Oljeserviceselskapet vil også flytte produksjonen av undervanns-«juletrær» (rørsystemer på toppen av oljebrønner) til Brasil og Malaysia. Det betyr at fabrikken på Tranby ikke lenger skal produsere slike rørsystemer. Selskapet vil i tillegg redusere bemanningen i Malaysia og Brasil.

Nedbemanning og effektivisering er viktige punkter i børsmeldingen. Det skal kuttes i antallet seksjonsledere som behøves og tidligpensjon trekkes også frem som et alternativ. Lederlønn og lønn til arbeidere fryses.

Selskapet melder om at de vil oppdatere investorer med kvartalsresultat og syn på markedet 30. april.