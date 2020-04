Utsettelse for Archer på New Zealand

– Jeg kan bekrefte at OMV har måttet utsette oppstarten for «Archer Emerald» på Maui A i New Zealand på grunn av Covid-19, sier konsernsjef Dag Skindlo i Archer til Finansavisen.

Archer ble i juli i fjor tildelt en kontrakt av OMV for den modulære boreriggen «Archer Emerald». Omfanget var fem faste brønner, pluss opsjoner på ytterligere to, på Maui A-plattformen i Tasmanhavet.

Oppdraget skulle opprinnelig startet opp i mars, men blir nå forsinket på grunn av Covid-19, som blant annet skaper problemer med mannskapsskifter.



NYUTNEVNT: Dag Skindlo tok i mars over som konsernsjef i Archer etter å ha hatt rollen som finansdirektør. Foto: Archer

Høyt prioritert

– Dette er et prosjekt som er høyt prioritert av OMV, og vi planlegger oppstart når myndighetene letter på begrensninger knyttet til Covid-19, sier Skindlo og påpeker at enkelte deler av riggen allerede er mobilisert ut på Maui A.

New Zealand er midt inne i en fireukers lock down, noe som ifølge lokaler medier allerede har hatt svært positiv effekt på utviklingen i antall smittetilfeller.

– Kontrakten ligger fast og vi får komme tilbake til mulig finansielt utfall når vi vet hvor lenge situasjonen vil vedvare, sier Skindlo.

Varigheten for den faste delen av kontrakten er anslått til 11 måneder. Dersom opsjonene utøves er disse ventet å øke varigheten med ytterligere fem måneder.

Berørt

Offshorerederiet Solstad Offshore, som nylig kom et steg videre i restruktureringsprosesssen, blir trolig også berørt av utsettelsen.

I februar fikk rederiet en kontrakt med OMV for forsyningsskipet «Normand Tortuga» i forbindelse med boreprogrammet som skal utføres av Archer. Kontraktens varighet er i utgangspunktet 250 dager med opsjoner på mer.