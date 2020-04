Tor Olav Trøims riggbaby Borr Drilling stiger kraftig mandag ettermiddag. I 14-tiden var aksjen opp 91 prosent prosent for dagen til 11,93 kroner på en grønn Oslo Børs, før den falt noe tilbake. Ved 15-tiden var riggaksjen opp 49,4 prosent til 9,3 kroner.

Riggselskapet har det seneste året slitt med likviditeten, og trenger å hente ytterligere 50 millioner dollar innen juli for å få tatt levering av riggen «Tívar».

I forbindelse med fremleggelsen av resultatene for fjerde kvartal i slutten av februar meldte selskapet at det vurderte å selge et begrenset antall «moderne rigger» for å bedre likviditetsskvisen.

Så langt i år har aksjen falt 84 prosent, med mandagens oppsving har selskapet karret seg opp igjen til en børsverdi på 1,3 milliarder kroner.