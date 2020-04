Havila har kriseløsning på plass

Havila Shipping opplyser i en børsmelding at de er enige med långivere om restrukturering av selskapets gjeld. Ved inngangen til 2020 hadde selskapet en gjeld på 4,2 milliarder kroner.

Havila Shipping vil kalle inn til obligasjonseiermøter og ekstraordinær generalforsamling for å behandle restruktureringsforslaget av gjelden.

«Avtaleperioden er for fem år effektiv fra 02.01.2020 og løper fram til 31.12.2024. Den enkelte långiver har mulighet til å forlenge løpetiden med ett år til 31.12.2025», går det rem av børsmeldingen.

Det opplyses at avtalen forutsetter tilførsel av likviditet. Havila Shipping er enige med Havila Holding om innbetaling av et konvertibelt likviditetslån på 100 millioner kroner.

Havila Shipping skal gjennom avtaleperioden ha likviditetsbeholdning på minst 50 millioner kroner.

«Gjelden deles i en rentebærende transje og en ikke rentebærende transje for hvert fartøy. Rentebærende transje er for det enkelte fartøy beregnet med utgangspunkt i kalkulert inntjening i avtaleperioden. Gjeld utover rentebærende transje defineres som ikke rentebærende. Samlet utgjør rentebærende transje NOK 3.103 million per 02.01.2020 og ikke rentebærende transje utgjør NOK 1.119 million».

Havila shipping-aksjen stiger 63,72 prosent til 3,7 kroner.