Magseis Fairfield kutter kostnader og permitterer ansatte

Magseis Fairfield oppdaterer investorene sine om at at de vil kutte kostnader på grunn av coronaviruset og lavere oljepriser. Det medfører midlertidige permitteringer og reduksjon i antall ansatte.

Selskapet skal kutte 30 prosent i administrative kostnader (SG&A) og vil redusere driftsinvesteringene med 50 prosent. Capex reduseres med omtrent 80 prosent til rundt 15 millioner dollar. Mageis Fairfield opplyser at de vil justere dette etter aktivitetsnivået.

– Coronaviruset har hittil ikke hatt noen vesentlig effekt på den løpende driften, men det er klart for oss at en ny markedssituasjon med lavere oljepris og svakere økonomiske utsikter vil ha innvirkning på vår virksomhet resten av året. Vi har nå avsluttet planleggingen av inntektsscenario og tar grep for å samkjøre kostnadsgrunnlaget og investeringsnivået til de nye utsiktene for inntekt, sier adm. direktør Carel Hooijkaas i Magseis Fairfield.

Selskapet dropper bonuser i 2020 for hele selskapet.