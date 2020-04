Shearwater Geoservices slipper ikke unna corona- og oljekrisen. Tirsdag måtte seismikkselskapet melde om to terminerte kontrakter i Stillehavet.

Den ene kontrakten gjaldt et kort prosjekt for Woodside i Australia, som ble annonsert i november i fjor. Den andre var en undersøkelse for Reliance i India.

Det oppplyses at kontraktene er terminert i henhold til kundenes kontraktsfestede rettigheter.

Flere av Shearwaters konkurrenter har allerede varslet om terminterte kontrakter.