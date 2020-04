Selskapet skriver i en melding tirsdag at det vil fortsette å jobbe med sine kunder som vanlig. For å takle usikkerheten og holde på kontanter, vil selskapet imidlertid redusere kostnadene. I tillegg vil Seabird utsette investeringer til markedssituasjonen normaliseres og selskapet igjen ser konkret arbeid for fartøyene som er blitt berørt.

Seabird sier også i meldingen at de er beredskapsplaner klare for å redusere utgiftene ytterligere, hvis perioden med nedstenging blir lang.