Floatel-rigg skal huse coronafrie arbeidere

Myndighetene i Singapore skal ta i bruk tre flytende boligenheter til å huse totalt 1.300 friske utenlandske arbeidere under covid-19-pandemien. Det melder flere internasjonale medier.

En av enhetene er Floatel Internationals boligrigg «Floatel Triumph», hvor en gruppe på 31 arbeidere allerede har flyttet inn etter omfattende helseundersøkelser.

Boligriggen som ble ferdigstilt i 2016 har plass til 500 mennesker og har lenge vært uten kontrakt. Det flytende hotellet «Bibby Progress» skal også brukes til formålet.

Av Floatels resterende fire rigger har kun to kontrakter.

«Floatel Victory» skal etter planen starte opp på en firemåneders kontrakt med Ineos på britisk sokkel fra 1. mai, mens «Floatel Endurance», som nylig var en tur i «coronakarantene», har arbeid for Equinor på Martin Linge-feltet ut juni før utøvelse av eventuelle opsjoner.

Floatels likviditet er under sterkt press og det har i flere måneder pågått samtaler med kreditorene for å få på plass en løsning slik at selskapet holder seg flytende.