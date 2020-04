SEB kutter estimater og kursmål i PGS

PGS skrev i en børsmelding i går at seismikkselskapet forventer totale segmentinntekter på 168 millioner dollar i første kvartal, godt under konsensus.

Det er særlig multiklient-inntektene som lider, noe som henger sammen med lave oljepriser og tiltak knyttet til spredningen av coronaviruset.

SEB kutter

SEB Equity Research svarer ifølge TDN Direkt med å nedjustere estimatene for flåteutnyttelse, rater og salg fra multiklientbiblioteket betydelig, og kutter kursmålet til 6 kroner.

Analytikerne har kuttet estimatene for 2020- og 2021-omsetningen med hhv. 34 og 44 prosent sammenlignet med hva de trodde før corona. Samtidig er estimatene for EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivinger) for de samme årene tatt ned med 32 og 28 prosent til hhv. 381 og 354 millioner dollar.

– Hadde flaks

«Seismikkindustrien vil komme en tøff tid i møte, og selv om PGS hadde flaks med å ferdigstille refinansieringen rett før coronavirusutbruddet er gjeldsnivåene fortsatt høye. Ikke bare for PGS, men også for deres to største fartøyskonkurrenter», skriver meglerhuset i en rapport som nyhetsbyrået viser til.

SEB tror ifølge TDN Direkt at PGS må kutte sine kontantkostnader, inkludert drifts- og multiklientinvesteringer, med 100-125 millioner dollar for å holde seg innenfor lånekrav gjennom 2021.

PGS faller 12,3 prosent til 3,62 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag, og meglerhuset ser dermed en oppside på rundt 65 prosent fra dagens nivåer.