TGS frikjent for anklager om grovt skattesvik

Borgartig Lagmansrett har frifunnet TGS for grovt skattesvik.

Økokrim anklaget TGS for brudd på den norske skatteloven i forbindelse med skatterefusjoner mottatt av Skeie Energy for kjøp av seismiske data fra TGS i 2009.

I 2018 ble TGS dømt til å betale 90 millioner kroner i bot for medvirkning til grovt skattesvik.

Bakgrunnen for saken er en avtale fra 2009, da Skeie Energy skulle kjøpe seismikk for rundt 900 millioner kroner over tre år. Ifølge tiltalen mente Økokrim at avtalens mål kun var å oppnå refusjon fra staten i henhold til den statlige leterefusjonsordningen.

TGS skrev at de var «kategorisk uenig» i avgjørelsen, og ønsket å anke dommen. Ifølge børsmeldingen er TGS fornøyd med avgjørelsen om at de ble frifunnet. Det var i tråd med selskapets syn som de har argumentert for siden saken oppsto i 2014.

Torsdag falt TGS-aksjen 2,2 prosent til 133,65 kroner. Det vil si at aksjen har stupt 49,2 prosent hittil i år, mens den er opp 10,1 prosent den siste måneden.