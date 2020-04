PGS venter ny seismikkundersøkelse

Et av PGS' seismikk-fartøy er ventet å begynne en 3D-multiklientundersøkelse offshore Øst-Shetland på den britiske kontinentalsokkelen denne uken. Det fremgår av en melding fra selskapet mandag. Første data fra den industrifinansierte studien er ventet i tredje kvartal 2020 mens ytterligere integrerte data vil være tilgjengelig i 2021, opplyses det.

Tøff tid

Seismikkbransjen har som kjent hatt en tøff tid som følge av lave oljepriser og tiltak knyttet til spredning av coronaviruset.

«Seismikkindustrien vil komme en tøff tid i møte, og selv om PGS hadde flaks med å ferdigstille refinansieringen rett før coronavirusutbruddet er gjeldsnivåene fortsatt høye. Ikke bare for PGS, men også for deres to største fartøyskonkurrenter», skrev det svenske meglerhuset SEB i en rapport tidligere denne måneden.

Aksjen har slitt

PGS' aksjekurs står i skrivende stund på 3,30 kroner per aksje, og er så langt 80 prosent ned siden årsskiftet. Dette er betydelig mer enn hovedindeksen, som til sammenligning er nesten 20 prosent ned over tilsvarende periode.