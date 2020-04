Analytikere venter underskudd fra PGS

PGS legger imorgen frem regnskapet for første kvartal. Tidligere i april varslet seismikkselskapet at det selv venter å bokføre rundt 168 millioner dollar i såkalte segmentinntekter. Dette var ifølge TDN Direkt godt under konsensus på 197 millioner dollar.

Nå har analytikerne tilpasset sine estimater. Ifølge TDN Direkt opererer analytikere nå med samme prognose, på 168 millioner.

Estimater som Infront Data har hentet inn for nyhetstjenesten, viser videre at driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) på samme segmentbasis anslås til 94,3 millioner dollar. Dette vil være en oppgang fra 66,6 millioner i første kvartal i fjor.

Etter av- og nedskrivninger ventes driftsresultatet til minus 5,2 millioner dollar i snitt. På samme tid i fjor rapporterte PGS om et slikt resultat på minus 43 millioner.

PGS' resultat etter skatt i første kvartal estimeres til minus 32 millioner dollar. Det tilsvarer cirka 340 millioner kroner.

I første kvartal i fjor var resultatet etter skatt på minus 65 millioner dollar.

Segment-ebitda for hele 2020 anslås av analytikerne til 389 millioner dollar. Denne ventes å synke til 377 millioner dollar neste år, og å øke igjen, til 475 millioner, i 2022.

Mest «hold»

Blant analytikerne som Infront Data har hentet inn estimater fra, er det åtte som oppgir anbefalinger for PGS-aksjen, ifølge TDN Direkt.

Kun én gir kjøpsanbefaling, mens to opererer med salgsanbefaling. Resterende fem har holdanbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål oppgis til 3,90 kroner.

Tirsdag endte PGS-aksjen på 3,15 kroner.

Åtte 3D-fartøyer i full drift

Da PGS kom med sin oppdatering om første kvartal 14. april, ble kontraktsinntektene oppgitt til 85 millioner dollar, forhåndsinntekter fra multiklient beløp seg til 41 millioner dollar, mens ettersalg ble oppgitt til 34 millioner dollar.

Alle PGS' åtte 3D-seismikkfartøyer var i full drift gjennom første kvartal.

Selskapet meldte 14. april at multiklientsinntektene var påvirket av lave oljepriser og utsettelser knyttet til coronaviruset og relaterte tiltak.

Regnskapet for første kvartal 2020 offentliggjøres klokken 08.00 torsdag.