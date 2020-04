Floatel-kontrakt utsatt med ett år

30. desember i fjor kunngjorde boligriggselskapet Floatel International at det var tildelt en etterlengtet kontrakt av Ineos for bruk av «Floatel Victory» på britisk sokkel.

Kontrakten hadde en varighet på fire måneder pluss opsjoner. Oppstart var planlagt 1. mai.

Torsdag kom en ny melding. Kontrakten er utsatt med ett år til 1. mai 2021.

Bakgrunnen oppgis ikke, men som alle andre utsettelser i disse dager skyldes det trolig covid-19-pandemien.

Uansett betyr det at Floatel kun har to av fem rigger på kontrakt.

«Floatel Endurance», som nylig var i «coronakarantene», har arbeid for Equinor på Martin Linge-feltet ut juni før utøvelse av eventuelle opsjoner, mens «Floatel Triumph» har fast arbeid over sommeren som hotell for friske utlendinger som jobber i Singapore.

Om ingen opsjoner utøves eller nye kontrakter inngås er hele flåten arbeidsledig til høsten.

På grunn av en sterkt presset finansiell situasjon har Floatel International vært i samtaler med kreditorene i flere måneder for å få på plass en bærekraftig løsning.