Maersk Drilling legger flere rigger i opplag - inntil 300 mister jobben

I lys av de rådende markedsutsiktene planlegger danske Maersk Drilling å legge flere av riggene som opererer i Nordsjøen i opplag, ifølge en melding fredag.

Det medfører en kraftig reduksjon i bemanningen.

Selskapet opplyser at det har startet samtaler med fagforeningene og representanter for de ansatte om nedbemanninger i Danmark, Norge og Storbritannia.

På grunn av covid-19 og oljeprisraset utsettes og termineres riggkontrakter over en lav sko.

250-300 mister jobben

– Selv om det er standard i bransjen å justere arbeidsstyrken til aktivitetsnivåene, føles det aldri riktig å si ha det til gode kolleger, spesielt når så mange har gått den ekstra milen for å holde driften i gang under disse veldig vanskelige omstendighetene, sier konsernsjef Jørn Madsen i Maersk Drilling.

– Men det er vårt ansvar å sikre virksomheten vår og vi tar nå steg for å opprettholde konkurranseevnen i et utfordrende marked, tilføyer han.

Det ventes at 250-300 ansatte i «Nordsjø-poolen» vil bli sagt opp.

Clarksons Platou Securities tror jackup-riggene «Maersk Gallant» og «Maersk Resolute», som nå ligger i varmt opplag, kan bli lagt i kaldt opplag.

Meglerhuset mener rigger som går av kontrakt i år kan bli lagt i opplag ved manglende utsikter til mer arbeid. «Maersk Innovator», «Maersk Interceptor», «Maersk Resilient» og «Maersk Reacher» nevnes som mulige opplagskandidater.

Flere termineringer

For én uke siden ble det kjent at BG International og Aker BP har terminert kontratene for henholdsvis «Maersk Developer» og «Maersk Reacher». Kontraktene løp opprinnelig ut i august og oktober.

I slutten av mars ble den fireårige kontrakten for boreskipet «Maersk Venturer» terminert av Tullow Oil. Riggen skulle egentlig jobbe i Ghana til februar 2022, men blir nå ferdig i juni i år.

Termineringen førte til en reduksjon i ordrereserven på hele 175 millioner dollar, eller nær 2 milliarder kroner, fra juni til kontraktens opprinnelige utløp i februar 2022.

Maersk blir kompensert for bortfallet av arbeid for «Maersk Developer» og «Maersk Reacher». Disse termineringene ventes derfor å ha begrenset finansiell effekt.

Tidligere i år ble guidingen for driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) og spesielle poster i 2020 senket til 325-375 millioner dollar, fra tidligere 400–450 millioner dollar.