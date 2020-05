Nybygg for Østensjø

Beskjeftigelsen for to av skipene er allerede sikret gjennom inngåelse av langtidskontrakter med MHI Vestas og Ocean Breeze Energy i Nordsjøen.

Skipene er utviklet i samarbeid med det norske skipstekniske konsulentfirmaet Salt Ship Design med tanke på å benyttes i forbindelse med konstruksjon, ferdigstillelse, drift og vedlikehold av offshore vindparker.

Tidligere har transporten til og fra vindparkene i Nordsjøen foregått med mindre fartøyer, mens teknikerne har bodd på land. Etterhvert som vindkraftutbyggingen skjer lenger fra kysten vokser behovet for større skip.

TO GANGER TO: Østensjø bestiller fire nybygg for bruk i vindkraftmarkedet. De er litt forskjellige i størrelse, og et skip i hver klasse er allerede sikret oppdrag på lange kontrakter. Illustrasjon: Salt Ship Design

Hybriddrift

Nybyggene leveres med batteripakker for hybriddrift, men klargjøres samtidig for at de senere skal kunne benytte hydrogen som drivstoff.

Det familieeide Haugesund-rederiet fikk levert sine to første spesialbygde skip for vindkraftmarkedet i 2018 og har arbeidet innen offshore vind siden 2016. Skipene som ble ferdigstilt for to år siden opererer på langtidskontrakter med Ørsted i regi av datterselskapet Edda Wind.

Hovedmarkedet for denne typen fartøyer er pr. i dag Europa, men nybyggene kan jobbe over hele verden, med unntak av sokler med særkrav.

Østensjø-gruppen opererer i dag 31 fartøyer innen segmentene offshore vind, taubåter, offshore olje og gass og offshore accommodation i form av et boligskip. Ingen av skipene ligger i opplag.