Dolphin Drilling mot strømmen - sikrer mer arbeid til «Borgland Dolphin»

I februar inngikk Dolphin Drilling en intensjonsavtale med Wellesley Petroleum Norge for boring av én brønn i Nordsjøen med opsjon på ytterligere én.

To måneder senere er riggmarkedet i full krise, forårsaket av covid-19 og et historisk oljeprisfall. Den ene kontrakten etter den andre blir enten terminert eller utsatt.

Dolphin går imidlertid mot strømmen og mandag kan riggselskapet melde at kontrakten for «Borgland Dolphin» er endelig signert. I tillegg er omfanget doblet.

Kontrakten innebærer nå to faste brønner og to opsjonsbrønner.

– Vi er veldig fornøyde med kontrakten, ingen tvil om det. Det viktig for hele selskapet, sier konsernsjef Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling til Finansavisen.

Oppstart av den første faste brønnen er beregnet til månedsskiftet august/september i år, mens den andre er planlagt til 2021. Det samme gjelder de to opsjonsbrønnene.

«Rig of choice»

«Borgland Dolphin», i fjor høst rangert av Rystad Energy som Norges grønneste rigg, jobber nå for Shell på Knarr-feltet der den er ventet å bli ferdig i midten av juni.

Riggen er opprinnelig fra 1977, men ble fullstendig ombygget i 2000. Ifølge Iversen har den gjort en meget god jobb for Shell og Wellesley har nå valgt den som sin «rig of choice» på norsk sokkel.

Iversen skryter av Wellesley som går videre med sitt planlagte boreprogram i en tid der flere selskaper setter sine planer på vent.

– Vi vet det er vanskelige tider i Norge på grunn av corona og oljeprisen. At Wellesley derfor gjennomfører er veldig bra. Vi håper flere ser gjennom disse svingningene fordi det kommer til å bli bedre på sikt.

FÅR BATTERI: «Borgland Dolphin», rangert som Norges grønneste rigg, får snart installert batteripakker for å bli enda mer miljøvennlig. Foto: Selskapet

Rammeavtale

«Borgland Dolphin» har vist seg å være ettertraktet og snart kan Dolphin Drilling ha flere rigger i arbeid. I fjor høst signerte selskapet en fireårig rammeavtale med i3 Energy.

Under denne rammeavtalen ble Dolphin i mars tildelt en kontrakt for et boreprogram som innebærer to brønner, pluss sidesteg, samt flere opsjoner på britisk sokkel til høsten.

I tillegg til «Borgland», er nyklassede «Blackford Dolphin» en kandidat til jobben. Hvilken rigg det ender med å bli avhenger av strukturen på selskapets boreprogram.