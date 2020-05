Havila fikk ja fra obligasjonseierne

For tre uker siden ba Havila Shipping sine obligasjonseiere om støtte til sin plan for restrukturering av selskapet.

I obligasjonseiermøter mandag ga obligasjonseierne tommelen opp til planen.

Fra før hadde Havila Shipping varslet at selskapet hadde fått fått støtte for sitt forslag fra mer enn to tredjedeler av obligasjonseierne i ett av obligasjonslånene og 45 prosent støtte i det andre.

Deler gjelden i to

Ifølge planen blir offshorerederiets gjeld på 4,22 milliarder kroner delt i to – en rentebærende gjeld på 3,1 milliarder og en ikke-rentebærende gjeld på 1,12 milliarder.

Rente- og avdragsbetalingene blir knyttet opp mot skipenes inntjening. Dersom inntjeningen fra skipene ikke er tilstrekkelig til å dekke renter og avdrag, overføres renter og manglende avdrag til ikke-rentebærende gjeld.

I tillegg reduseres den rentebærende gjelden etter en nedbetalingsprofil, tilsvarende en reduksjon på rundt 65 millioner kroner pr. kvartal for flåten samlet sett.

Som en del av avtalen vil også Per Sævik-eide Havila Holding stille med et konvertibelt likviditetslån på 100 millioner kroner, som skal kunne omgjøres til aksjer.

Konverteres til aksjer

Restruktureringsperioden varer ut 2024, og ved utløp vil ikke-rentebærende gjeld bli konvertert til aksjer i selskapet.

Konverteringen vil innebære at långiverne tildeles aksjer maksimalt tilsvarende 47 prosent av selskapet. Dette, kombinert med Havila Holdings rett til å konvertere lånet, vil utvanne de eksisterende aksjonærene.

Restruktureringsavtalen er utformet med tanke på å opprettholde en likviditetsbeholdning på 175 millioner kroner gjennom avtaleperioden.